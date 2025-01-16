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Ислам Махачев: «Я не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: “У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать”

«Я спарринговал с парнями, один из них прижал меня к клетке, и я остался у нее. Хабиб кричал, что мне нужно делать, но я не послушал. После тренировки он подошел ко мне и сказал: “У меня есть семья, у меня есть работа.

Источник: Спортс"

«Я спарринговал с парнями, один из них прижал меня к клетке, и я остался у нее. Хабиб кричал, что мне нужно делать, но я не послушал. После тренировки он подошел ко мне и сказал: “У меня есть семья, у меня есть работа. Я могу уехать отсюда. Если не будешь слушать, я могу уехать. Если хочешь, чтобы я был здесь, ты должен слушать мои советы”, — сказал Ислам Махачев.

19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.

Ислам Махачев: «Бойцы ММА — не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить».