Ислам Махачев: «Я не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: “У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать”

«Я спарринговал с парнями, один из них прижал меня к клетке, и я остался у нее. Хабиб кричал, что мне нужно делать, но я не послушал. После тренировки он подошел ко мне и сказал: “У меня есть семья, у меня есть работа. Я могу уехать отсюда. Если не будешь слушать, я могу уехать. Если хочешь, чтобы я был здесь, ты должен слушать мои советы”, — сказал Ислам Махачев.