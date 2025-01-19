Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

Кандидатура 35-летнего Мойкано вызывает много вопросов, но в текущих обстоятельствах она наиболее справедлива, если нужно в такие короткие сроки спасти мейн-ивент. Бразилец — настоящий ветеран UFC, который выступает в лиге больше десяти лет. Первый его поединок в промоушене состоялся еще в декабре 2014 года, когда он удушением победил Тома Ниинимаки. Перед боем с Исламом Мойкано шел на серии из четырех побед подряд, в том числе над восходящей звездой промоушена Бенуа Сен-Дени.