Хабиб — о UFC 311: «Была тяжелая ночь, как я и ожидал»

Ислам Махачев в очередной раз доказал, что он лучший в мире. И я очень рад за него и его проделанный путь в этом виде спорта. За всю историю смешанных единоборств очень мало бойцов достигли того, чего добился он. Продолжай работать, брат мой, это еще не предел.
Умар Нурмагомедов, выше голову. Младший, ты вчера доказал, что один из лучших в мире. Сейчас нам есть над чем работать, сделаем работу над ошибками и вернемся в титульную гонку.
Тагир Уланбеков проделал хорошую работу и очень сильно порадовал, но я знаю, что он может еще лучше. В этом году надо выиграть еще пару боев, не забывай про нашу цель, братка", — написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
UFC 311: Махачев задушил Мойкано, Мераб выиграл у Умара, Прохазка победил Хилла и другие бои.
Смотришь UFC — а там мужики друг друга залеживают. Как не уснуть?