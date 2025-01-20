Хабиб — о UFC 311: «Была тяжелая ночь, как я и ожидал»

Ислам Махачев в очередной раз доказал, что он лучший в мире. И я очень рад за него и его проделанный путь в этом виде спорта. За всю историю смешанных единоборств очень мало бойцов достигли того, чего добился он. Продолжай работать, брат мой, это еще не предел.