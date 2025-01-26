Усман — о поединке с Хьюзом: «Хавьер Мендес многое сделал, когда зашел в клетку перед пятом раундом»

Думаю, я пересмотрю бой… Просто люди от нас ждут «Вау!» — одностороннего избиения и доминирования. Чтобы мы прямо вынесли. Они не понимают, что пацаны, которые против нас выходят, тоже пашут в зале. Как Хабиб говорил: «Они так же работают. Парень, который растет, как и ты, который так же усердно тренируется в зале, в один день придет, и вы должны будете оставить все, что у вас есть». Приходится пахать. Иногда бывают тяжелые бои.