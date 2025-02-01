Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Емельяненко дал совет Исмаилову по избавлению от лысины

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко дал совет соотечественнику Магомеду Исмаилову по избавлению от лысины. Он высказался в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мажешь голову медом, ждешь три дня, потом громко хлопаешь в ладоши — мухи улетают, а лапки остаются. Больше ты уже не Лысый хищник», — заявил Емельяненко. Во время озвучивания рецепта боец рассмеялся.

В декабре прошлого года Емельяненко одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Ингушетии. Этот бой был для Емельяненко первым с мая 2023-го.

В июле 2020 года Емельяненко и Исмаилов провели бой в Сочи. Последний одержал победу нокаутом в третьем раунде.