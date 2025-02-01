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Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC

Россиянин выиграл решением судей.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

ТАСС, 1 февраля. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович одержал победу над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Трехраундовый поединок тяжелой весовой категории завершился победой Павловича решением судей.

Павловичу 32 года, на его счету теперь 19 побед и 3 поражения в ММА. Россиянин прервал серию из двух поражений. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом в первом раунде англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, а в июне 2024 года уступил соотечественнику Александру Волкову решением судей. Розенстрайку 36 лет, в его послужном списке 15 побед и 6 поражений.