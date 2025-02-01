Любимый боец русских мужиков проиграл ветерану из Англии. Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC

Новый соперник Шары Буллета Майкл Пейдж — один из наиболее мастеровитых ударников в истории смешанных единоборств. Еще до полноценного перехода в ММА британец сделал себе имя, выступая в кикбоксинге. Реальной звездой Пейдж стал уже в Bellator, где он провел 10 лет. При этом, у англичанина во времена его выступлений во второй по силе лиге планеты на тот момент была достаточно противоречивая репутация. С одной стороны, Майкла любили за его невероятное умение эффектно вырубать соперников. С другой — большая часть поклонников единоборств небеспочвенно считала, что Пейджу в Bellator почти всегда подбирают оппонентов не самого высокого уровня и без продвинутых навыков в борьбе.