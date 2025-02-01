Любимый боец русских мужиков проиграл ветерану из Англии. Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC

Только что завершился пятый бой в UFC для одного из самых ярких российских бойцов лиги Шарабутдина Магомедова. Дагестанский средневес подрался с опасным ударником из Великобритании Майклом Пейджем.
Шарабутдин Магомедов дебютировал в UFC осенью 2023 года. Средневес, известный под прозвищем Шара Буллет, переходил в сильнейшую лигу мира, будучи одной из самых многообещающих молодых звезд дивизиона. До своего выхода на элитный уровень Магомедов на протяжении нескольких лет проявлял себя в России, Китае и Таиланде. Причем в нашей стране он выступал как в крупных лигах (AMC Fight Nights, RCC), так и в поп-ММА-организациях («Наше дело»).
Свой первый бой в UFC Шара Буллет провел 21 октября 2023 года, а его соперником стал Бруно Сильва. На тот момент статистика россиянина состояла из 11 побед в 11 боях. И чаще всего Магомедов побеждал красиво и досрочно, оформляя своим оппонентам нокауты. В UFC свой первый бой Шара Буллет выиграл решением судей, однако и тогда ему удалось показать свой невероятный уровень ударной техники, хотя в борьбе дагестанец (что может показаться удивительным) проявил себя не самым лучшим образом.
За 2024 год Шарабутдин Магомедов провел три поединка и победил в каждом из них (дважды — досрочно). В качестве соперников в тех боях ему противостояли Михал Олексейчук, Антонио Троколи и Армен Петросян. Особенно запоминающейся получилась последняя победа Магомедова: 26 октября дагестанец исполнил невероятный по красоте двойной бэкфист и стал автором лучшего нокаута 2024 года.
Помимо крутых выступлений в октагоне, Магомедов в последние два года отмечался также яркими интервью. Шарабутдин всегда открыт к общению, он умеет делать дерзкие, но не грязные выпады в адрес соперников (официальных и потенциальных) и знает, как заставить публику болеть за себя. К примеру, его традиционные приветы «простым русским мужикам» стали своего рода классикой. В общем, у Шары Буллета есть все, чтобы продвигаться к статусу мировой звезды ММА, и в сегодняшнем поединке он имел возможность добавить важных очков к своему глобальному прогрессу.
Новый соперник Шары Буллета Майкл Пейдж — один из наиболее мастеровитых ударников в истории смешанных единоборств. Еще до полноценного перехода в ММА британец сделал себе имя, выступая в кикбоксинге. Реальной звездой Пейдж стал уже в Bellator, где он провел 10 лет. При этом, у англичанина во времена его выступлений во второй по силе лиге планеты на тот момент была достаточно противоречивая репутация. С одной стороны, Майкла любили за его невероятное умение эффектно вырубать соперников. С другой — большая часть поклонников единоборств небеспочвенно считала, что Пейджу в Bellator почти всегда подбирают оппонентов не самого высокого уровня и без продвинутых навыков в борьбе.
Чемпионом на прежнем месте работы Майкл так и не стал, что частично подтверждает тезис об искусственной звездности британца: стоило ему добраться до самых опасных бойцов лиги, как тут же начались поражения. Тем не менее, общая статистика Пейджа в Bellator все же впечатляет — из 19 боев в организации он победил в 17-ти (оформил 10 нокаутов), а уступил лишь экс-чемпиону Дугласу Лиме и крепкому борцу Логану Сторли в поединке за временный титул. В 2024 году Пейдж перебрался в UFC и до встречи с Магомедовым успел провести в в лиге два боя. В дебюте британец легко разобрал именитого американца Кевина Холланда, а затем уступил решением молодой звезде Йену Гэрри.
К сожалению, Пейдж оказался слишком уж неудобным соперником для Шарабутдина Магомедова. В свои 37 британец сохранил феноменальную скорость, тайминг и чувствительность. На протяжении трех раундов Майкл с небольшим, но все же заметным преимуществом перестреливал россиянина на дистанции, а тот и не думал попытаться перевести бой на землю. Магомедов пробовал подстраиваться под соперника, искал углы, подбирал дистанцию, но Пейдж так и не позволил попасть по себе акцентированным ударом.
В итоге судьи посчитали в пользу Майкла все три раунда, что выглядит абсолютно справедливо. Шара Буллет впервые в карьере проиграл, и это очень обидно, ведь за этого парня очень приятно болеть. Тем не менее, у Магомедова есть время и ресурсы, чтобы добавить в свой арсенал все, чего ему не хватает, и в будущем Шара еще обязательно покажет себя с наилучшей стороны.