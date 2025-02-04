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Ислам Махачев отдал чемпионский пояс UFC в Музей спорта Дагестана

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил Музей спорта Дагестана в Махачкале.

Источник: Getty Images

Во время визита Махачев передал музею свой чемпионский пояс, а также золотые перчатки и именную футболку.

В январе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и четвертый раз защитил звание чемпиона UFC.