Ислам Махачев отдал чемпионский пояс UFC в Музей спорта Дагестана

Во время визита Махачев передал музею свой чемпионский пояс, а также золотые перчатки и именную футболку.
В январе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и четвертый раз защитил звание чемпиона UFC.
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил Музей спорта Дагестана в Махачкале.
Во время визита Махачев передал музею свой чемпионский пояс, а также золотые перчатки и именную футболку.
В январе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и четвертый раз защитил звание чемпиона UFC.