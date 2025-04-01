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Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук

48-летний легендарный бывший боец смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко сообщил, что ему 31 марта вручили диплом кандидата педагогических наук в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

Источник: Соцсети

«Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета. Особая благодарность научному руководителю, профессору кафедры физического воспитания Кондакову Виктору Леонидовичу, профессору кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования Волошиной Людмиле Николаевне и декану факультета физической культуры Никулину Игорю Николаевичу за профессиональную помощь и поддержку», — подписал Емельяненко фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.