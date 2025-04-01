Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук

«Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета. Особая благодарность научному руководителю, профессору кафедры физического воспитания Кондакову Виктору Леонидовичу, профессору кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования Волошиной Людмиле Николаевне и декану факультета физической культуры Никулину Игорю Николаевичу за профессиональную помощь и поддержку», — подписал Емельяненко фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.