«Дзюба — очередной футболист, чьи слова — воздух». Форвард «Амкала» Хантер о реплике Артема про бой с Махачевым

— Безусловно, стоило бы для начала встретиться в карде медиафутбола, где у него была бы возможность не сразу уснуть, а хотя бы почувствовать ринг или октагон. Уверен, Камил не откажет в такой опции.
У него явно нет понимания, что такое первый номер P4P в мире, раз бросается такими заявлениями. Готов выйти с ним, чтобы отбросил ненужные мысли, хотя искренне сомневаюсь, что Артем ступит ногой в единоборства даже с футболистом, не говоря уже о профессиональных бойцах, весьма вероятно очередной футболист, чьи слова — воздух, — сказал нападающий «Амкала».
Ранее Дзюба заявил, что у него были бы шансы в поединке против Ислама Махачева.
В середине февраля Хантер выступил на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу AMC Fight Nights, где нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг).