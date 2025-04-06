«Дзюба — очередной футболист, чьи слова — воздух». Форвард «Амкала» Хантер о реплике Артема про бой с Махачевым

У него явно нет понимания, что такое первый номер P4P в мире, раз бросается такими заявлениями. Готов выйти с ним, чтобы отбросил ненужные мысли, хотя искренне сомневаюсь, что Артем ступит ногой в единоборства даже с футболистом, не говоря уже о профессиональных бойцах, весьма вероятно очередной футболист, чьи слова — воздух, — сказал нападающий «Амкала».