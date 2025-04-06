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«Дзюба — очередной футболист, чьи слова — воздух». Форвард «Амкала» Хантер о реплике Артема про бой с Махачевым

Артем Дзюба заявил о готовности выйти с Махачевым. Как считаешь, разве не стоит перед заходом в профессиональные бои зайти в медиа бои?
Источник: Спортс"

— Безусловно, стоило бы для начала встретиться в карде медиафутбола, где у него была бы возможность не сразу уснуть, а хотя бы почувствовать ринг или октагон. Уверен, Камил не откажет в такой опции.

У него явно нет понимания, что такое первый номер P4P в мире, раз бросается такими заявлениями. Готов выйти с ним, чтобы отбросил ненужные мысли, хотя искренне сомневаюсь, что Артем ступит ногой в единоборства даже с футболистом, не говоря уже о профессиональных бойцах, весьма вероятно очередной футболист, чьи слова — воздух, — сказал нападающий «Амкала».

Ранее Дзюба заявил, что у него были бы шансы в поединке против Ислама Махачева.

В середине февраля Хантер выступил на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу AMC Fight Nights, где нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг).