Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чемпион ACB Раисов об Овечкине: «В Чечне поручено развивать хоккей, в Грозном построят ледовый дворец. Почему ребятам не поставить цель побить рекорд Александра?»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ — 895 против 894.

Источник: Спортс"

"Считаю, что в нашей республике слишком много молодежи уделяет внимание исключительно боевым видам спорта. Я считаю, что это блокирует мышление молодежи.

Постоянные бои… Должны быть [популярны] игровые виды спорта, которые выведут известность твоего народа на другой уровень.

Мой друг Магомед Минцаев сказал, что ему поручено развивать [в Чечне] этот вид спорта. В Грозном будет построен ледовый дворец. Почему бы молодым ребятам не поставить себе цель побить рекорд Александра Овечкина?" — сказал бывший чемпион АСВ Юсуф Раисов.