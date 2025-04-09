Экс-чемпион ACB Раисов об Овечкине: «В Чечне поручено развивать хоккей, в Грозном построят ледовый дворец. Почему ребятам не поставить цель побить рекорд Александра?»

"Считаю, что в нашей республике слишком много молодежи уделяет внимание исключительно боевым видам спорта. Я считаю, что это блокирует мышление молодежи.
Постоянные бои… Должны быть [популярны] игровые виды спорта, которые выведут известность твоего народа на другой уровень.
Мой друг Магомед Минцаев сказал, что ему поручено развивать [в Чечне] этот вид спорта. В Грозном будет построен ледовый дворец. Почему бы молодым ребятам не поставить себе цель побить рекорд Александра Овечкина?" — сказал бывший чемпион АСВ Юсуф Раисов.