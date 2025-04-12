Корешков о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Ему лучше не выходить, чтобы сохранить лицо, честь он уже давно потерял. Легковес просто убьет тяжеловеса, который не занимался единоборствами»

Так что это бред и Дзюба сам это понимает. Это очередной повод привлечь к себе внимание. Ему лучше не выходить на бой, если его вызовут, чтобы сохранить лицо и честь, хотя честь он уже давно потерял", — заявил чемпион Bellator в полусреднем весе Корешков.