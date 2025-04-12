Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корешков о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Ему лучше не выходить, чтобы сохранить лицо, честь он уже давно потерял. Легковес просто убьет тяжеловеса, который не занимался единоборствами»

Ранее нападающий «Акрона» заявил, что у него были бы шансы в поединке с чемпионом UFC в легком весе.

Источник: Спортс"

"Дзюба не представляет, о чем говорит. Для обывателя это, может быть, и интересно. Дзюба весит килограмм 100, легковесы килограмм 70, но Махачев в жизни весит больше 85. Но это ладно.

Все, кто разбираются, знают, что любой профессиональный легковес просто убьет тяжеловеса, который никогда не занимался единоборствами. Убьет его просто во всех дисциплинах — ударной технике по любым правилам, да и в борьбе.

Так что это бред и Дзюба сам это понимает. Это очередной повод привлечь к себе внимание. Ему лучше не выходить на бой, если его вызовут, чтобы сохранить лицо и честь, хотя честь он уже давно потерял", — заявил чемпион Bellator в полусреднем весе Корешков.