Экс-чемпион UFC возмущен переговорами Чимаева и Борральо: «Это сумасшествие»

«Потенциально может пройти бой Чимаева и Борральо за временный пояс. Но это сумасшествие, потому что не должно быть никаких разговоров о временном титуле. Дрикус — активный чемпион, и он хотел драться в конце июня, но получил травму. Травмы случаются постоянно.



Единственное условие введения временного титула — если Дрикусу нужна операция. Если Дю Плесси выбыл на 6−8 месяцев, тогда хорошо — дивизион должен двигаться вперед. Но это единственное условие, когда временный титул будет иметь смысл», — заявил Биспинг на своем ютуб-канале.