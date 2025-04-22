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Экс-чемпион UFC возмущен переговорами Чимаева и Борральо: «Это сумасшествие»

Британский боец, бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между россиянином Хамзатом Чимаевым и бразильцем Кайо Борральо.

Источник: Getty Images

Ранее чемпион UFC в среднем весе, южноафриканец Дрикус Дю Плесси получил травму, и Борральо предложил Чимаеву подраться за временный пояс.

«Потенциально может пройти бой Чимаева и Борральо за временный пояс. Но это сумасшествие, потому что не должно быть никаких разговоров о временном титуле. Дрикус — активный чемпион, и он хотел драться в конце июня, но получил травму. Травмы случаются постоянно.

Единственное условие введения временного титула — если Дрикусу нужна операция. Если Дю Плесси выбыл на 6−8 месяцев, тогда хорошо — дивизион должен двигаться вперед. Но это единственное условие, когда временный титул будет иметь смысл», — заявил Биспинг на своем ютуб-канале.

Хамзат Чимаев провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед. На счету Кайо Борральо 17 выигрышей в 18 поединках.