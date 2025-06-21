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Жорж Сен-Пьер верит в победу Аспиналла над Джонсом

Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер считает, что действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл является единственным бойцом, который способен сейчас победить обладателя полновесного титула UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер считает, что действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл является единственным бойцом, который способен сейчас победить обладателя полновесного титула UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Джон Джонс, вероятно, лучший в своём деле, но Том Аспиналл является тем самым решением вопроса, на который все хотят узнать ответ», — приводит слова Сен-Пьера Red Corner MMA.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году, но никаких официальных объявлений по этому поводу не поступало по сей день.

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