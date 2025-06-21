Лебедев о рекорде Овечкина: «Ррадовался за Сашу вместе со своей страной. Он пример для молодежи. Нормальный человек, наш русский парень»

— Мне Александр Поветкин рассказал об этом. Они сидели рядом, и на вопрос: «Почему?» Овечкин ответил просто: «Дружу с Джонсом, в Америке тренировались вместе, и Рой был рядом. А с Денисом мы даже не знакомы». Вот так он объяснил.