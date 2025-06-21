Лебедев о рекорде Овечкина: «Ррадовался за Сашу вместе со своей страной. Он пример для молодежи. Нормальный человек, наш русский парень»

— Александр Овечкин отдыхает после тяжелого сезона. Может быть, хотите выйти с ним на лед?
— Я с удовольствием! Смог бы у Александра чему‑то научиться в хоккее. Мы же дети, воспитанные в Советском Союзе, умеем играть во все игры. Меня отец этому научил.
— Что скажете о его снайперском рекорде в НХЛ?
— Радовался вместе со своей страной, вместе со всеми за этот рекорд, за Сашу.
— Кто‑то сравнил достижение Овечкина с полетом в космос. Уместно ли?
— Если говорить серьезно, конечно, это разные вещи. Но рекорд Овечкина — это масштабно в любом случае, это круто. Быть рекордсменом означает быть примером для всей молодежи, и это здорово.
— Гордость испытываете?
— Конечно, я испытываю гордость за нашу страну, за Россию. Представитель нашей страны является рекордсменом в НХЛ. Круто! Хочу вам рассказать одну историю. Когда я боксировал с Роем Джонсом, Саша Овечкин болел за моего соперника.
— Как так?
— Мне Александр Поветкин рассказал об этом. Они сидели рядом, и на вопрос: «Почему?» Овечкин ответил просто: «Дружу с Джонсом, в Америке тренировались вместе, и Рой был рядом. А с Денисом мы даже не знакомы». Вот так он объяснил.
— С нашей легендой хоккея не познакомились с тех пор?
— Мы только один раз виделись где‑то, поздоровались. Вижу по его манере поведения, что он нормальный, позитивный человек, наш русский парень, — сказал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.