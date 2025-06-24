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Прохазка может стать соперником чемпиона UFC Анкалаева вместо Перейры

Чешский боец согласен на бой против россиянина.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка может стать соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева, если россиянин не сможет договориться о поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом ТАСС рассказали в команде Прохазки.

Как ранее сообщал ТАСС, Перейра дал согласие на реванш против Анкалаева.

«Иржи готов и может стать следующим соперником. Мы согласились на этот бой», — сказал собеседник агентства.

Прохазке 32 года. На его счету 31 победа, пять поражений и одна ничья. В активе 33-летнего Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.