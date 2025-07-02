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Санко — о гипотетическом бое Хабиба и Топурии: «Вижу сценарий, при котором Илия побеждает нокаутом»

"Бокс Топурии очень опасен. Думаю, что единственный путь к победе для Хабиба — это, конечно, борьба. Пока мы не видели, как Илия работает в партере против борцов самого высокого уровня. Да, он только что дрался с Чарльзом Оливейрой — величайшим специалистом по удушающим приемам.

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Источник: Спортс"

Но бой получился слишком коротким. Сколько времени они провели на земле? 45 секунд? Этого мало, чтобы делать выводы. В бою с Брайсом Митчеллом у Топурии были эпизоды, когда он выглядел немного скованным.

Так что, на мой взгляд, это единственный возможный путь к победе для Хабиба. Но я вполне вижу сценарий, при котором Хабиб делает проход в ноги со слишком большого расстояния — и проигрывает нокаутом", — сказала комментатор UFC Лаура Санко.

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

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