Санко — о гипотетическом бое Хабиба и Топурии: «Вижу сценарий, при котором Илия побеждает нокаутом»

"Бокс Топурии очень опасен. Думаю, что единственный путь к победе для Хабиба — это, конечно, борьба. Пока мы не видели, как Илия работает в партере против борцов самого высокого уровня. Да, он только что дрался с Чарльзом Оливейрой — величайшим специалистом по удушающим приемам.