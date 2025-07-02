Санко — о гипотетическом бое Хабиба и Топурии: «Вижу сценарий, при котором Илия побеждает нокаутом»

Но бой получился слишком коротким. Сколько времени они провели на земле? 45 секунд? Этого мало, чтобы делать выводы. В бою с Брайсом Митчеллом у Топурии были эпизоды, когда он выглядел немного скованным.
Так что, на мой взгляд, это единственный возможный путь к победе для Хабиба. Но я вполне вижу сценарий, при котором Хабиб делает проход в ноги со слишком большого расстояния — и проигрывает нокаутом", — сказала комментатор UFC Лаура Санко.
Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.
Махачев больше не лучший боец UFC. Привет от Топурии.
8 доказательств, что Топурия — новый Конор. Даже если плохой.