Дацик находится в зоне СВО и не планирует возвращаться в спорт

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик продолжает службу в зоне специальной военной операции (СВО) и не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
В 2024 году Дацик подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.
«Вячеслав выполняет задачи в зоне СВО. Пока он не планирует возобновлять карьеру», — сказал собеседник агентства.
Дацику 45 лет. В активе спортсмена 8 побед (4 нокаутом) и 4 поражения в профессиональном боксе. Также на счету бойца 14 побед и 18 поражений в ММА.