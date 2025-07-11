Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дацик находится в зоне СВО и не планирует возвращаться в спорт

В 2024 году он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик продолжает службу в зоне специальной военной операции (СВО) и не планирует возобновлять карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В 2024 году Дацик подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

«Вячеслав выполняет задачи в зоне СВО. Пока он не планирует возобновлять карьеру», — сказал собеседник агентства.

Дацику 45 лет. В активе спортсмена 8 побед (4 нокаутом) и 4 поражения в профессиональном боксе. Также на счету бойца 14 побед и 18 поражений в ММА.