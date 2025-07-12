Кадырова ввели в Зал славы бойцовской лиги

Церемония состоялась на проходящем 11 июля в Грозном турнире ACA 189, который был посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Присутствующему в зале Кадырову вручили памятный подарок.
Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.
Главным событием вечера стал бой в легком весе, в котором россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов победил соотечественника Али Багова и в четвертый раз защитил свой титул. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.
На кону противостояния помимо чемпионского пояса был титул победителя Grand-Prix ACA. Этот поединок определил последнего победителя Grand-Prix ACA.