Назвавший себя наполовину русским бразилец вышел на бой UFC под песню «Матушка-земля»

На кадрах запечатлено, что когда боец Уокер выходит на бой, начинает играть хит, который исполняет певица Татьяна Куртукова. В итоге 27-летний боец одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву уже в первом раунде сабмишеном. После поединка бразилец на русском языке поблагодарил за поддержку семью, тренера и признался в любви к России.