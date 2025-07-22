Хабиб Нурмагомедов: «Джонс давно прошел свой пик. Но с его достижениями в UFC никто не может сравниться»

"Джонс давно прошел свой пик. Сейчас Том Аспиналл — лучший тяжеловес мира. Но с Джонсом тяжело сравниться, чего он добился за 17 лет в UFC… Как к бойцу, у меня к нему вопросов не было. Достижения и цифры сами за себя говорят.