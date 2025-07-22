Хабиб Нурмагомедов: «У меня была страница в “Одноклассниках” — Маурисио “Шогун” Руа. И на аватарке его фото. Он мне очень нравился»

«Когда я только начинал в UFC, он уже был чемпионом. Он чемпионом стал в 2011 году. Чтобы вы понимали мое состояние на тот момент, у меня была страница в “Одноклассниках” с именем Маурисио “Шогун” Руа. И на аватарке его фото было. Он мне очень нравился.