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Хабиб Нурмагомедов: «У меня была страница в “Одноклассниках” — Маурисио “Шогун” Руа. И на аватарке его фото. Он мне очень нравился»

«Когда я только начинал в UFC, он уже был чемпионом. Он чемпионом стал в 2011 году. Чтобы вы понимали мое состояние на тот момент, у меня была страница в “Одноклассниках” с именем Маурисио “Шогун” Руа.

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«Когда я только начинал в UFC, он уже был чемпионом. Он чемпионом стал в 2011 году. Чтобы вы понимали мое состояние на тот момент, у меня была страница в “Одноклассниках” с именем Маурисио “Шогун” Руа. И на аватарке его фото было. Он мне очень нравился.

Маурисио защищал титул, Джонс молодой был, даже Ислам помнит, почти 15 лет назад обсуждали, я говорил: «Маурисио сегодня не вытянет. Кто такой Джонс? Молодой, перспективный боец», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Джон Джонс победил Маурисио Руа в марте-2011 техническим нокаутом в третьем раунде.

Хабиб Нурмагомедов: «Джонс давно прошел свой пик. Но с его достижениями в UFC никто не может сравниться».