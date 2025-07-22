Хабиб Нурмагомедов: «Во время стердауна Конор уже не смотрел на меня. Он понял, что все его слова не сработали»

«Я вышел в идеальном психологическом состоянии. Во время стердауна он уже не смотрел на меня. Все, что он делал… Он понял, что это все не сработало и ему придется драться. Навыки против навыков», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.