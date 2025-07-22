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Хабиб Нурмагомедов: «Во время стердауна Конор уже не смотрел на меня. Он понял, что все его слова не сработали»

«Я вышел в идеальном психологическом состоянии. Во время стердауна он уже не смотрел на меня. Все, что он делал… Он понял, что это все не сработало и ему придется драться. Навыки против навыков», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Источник: Спортс"

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в октябре-2018.

Хабиб Нурмагомедов: «Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то».