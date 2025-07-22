Хабиб Нурмагомедов: «Советую Хамзату драться с дю Плесси в стойке. По боксу Чимаев лучше»

Я думал, что Стрикленд своим давлением должен взять, но дю Плесси его перебил. Я бы Хамзату посоветовал в стойке драться с ним. По боксу Хамзат лучше. Ты можешь форсировать события, раунд-два, но, если ты его не финишируешь, очень много энергии потратишь. Хамзат не был в чемпионских раундах, а у дю Плесси опыт большой", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.
Хамзат Чимаев дебютировал в топ-15 рейтинга P4P.