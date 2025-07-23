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«Он точно должен попасть в Зал славы». Соперник Шары Буллета ответил на вопросы про Овечкина и Бетербиева

— Знаете ли вы российского боксера Артура Бетербиева, который живет и тренируется в Канаде? Может, кто-то из ваших спарринг-партнеров тренировался с ним?

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Источник: Спортс"

— Я, конечно, его знаю. Знаю, что он один из лучших, но я никогда не встречался с ним. Пара моих знакомых парней вроде бы пересекались с ним. Уверен, что у него блестящее будущее, и с нетерпением жду его следующего боя.

— Большинство бойцов UFC не смотрят хоккей, но этот спорт очень популярен в Канаде. Следите ли за хоккеем вы? Видели ли, что Александр Овечкин обновил рекорд Уэйна Гретцки. Как думаете, кто будет тем канадским хоккеистом, кто побьет рекорд Овечкина?

— То, что сделал Овечкин, несомненно, является «золотом» в хоккее. И я не думаю, что кто-то сможет сделать то, что он сделал в ближайшее время. Так что мы стали свидетелями великого достижения. Уверен, он попадет в зал славы и навсегда останется одним из лучших, так что это волнующий момент.

— Вы сами играете в хоккей?

— Когда я был маленьким, я немного играл для развлечения, но сейчас я не смотрю хоккей, я сосредоточен на себе. Мне просто нравится есть, тренироваться, спать и повторять это снова, — передает слова бойца UFC Марка-Андре Баррио корреспондент Спортса" Вадим Тихомиров.

26 июля на турнире UFC в Абу-Даби Баррио проведет поединок против Шарабутдина Магомедова.

Шара Буллет — о дочерях: «У меня запрет на слезы дома. Я скажу: “Ты что, плачешь?” И у них слезы в лед превратятся».

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