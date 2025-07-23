«Он точно должен попасть в Зал славы». Соперник Шары Буллета ответил на вопросы про Овечкина и Бетербиева

— То, что сделал Овечкин, несомненно, является «золотом» в хоккее. И я не думаю, что кто-то сможет сделать то, что он сделал в ближайшее время. Так что мы стали свидетелями великого достижения. Уверен, он попадет в зал славы и навсегда останется одним из лучших, так что это волнующий момент.