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Боем в Евпатории боец Джефф Монсон завершил карьеру на ринге

Прощальный бой именитого спортсмена окончился вничью.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

В Евпатории в местном Дворце спорта имени Юрия Гагарина прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона.

Соперником в бою, завершившимся по решению судьи вничью, выступил боец MMA Макс «Toпор» Щербаков.

Бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля «Кубок Черного моря», главным событием которого, по замыслу организаторов, и стал прощальный поединок легендарного бойца.

Как сообщалось ранее, завтра фестиваль, тематически не ограниченный единоборствами, завершится финалом большого любительского турнира по нардам, которые два года назад Министерство спорта РФ признало официальным видом спорта в России. Не в первый раз за доску сядет и Джефф Монсон, получивший российское гражданство. Он собирается провести любительскую партию с финалистом турнира.

Завершится фестиваль 26 июля большими детскими соревнованиями по нескольким видам единоборств, в котором примут участие юные спортсмены из разных уголков России.

Начало всех турнирных дней — в полдень.

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