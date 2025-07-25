Боем в Евпатории боец Джефф Монсон завершил карьеру на ринге

Как сообщалось ранее, завтра фестиваль, тематически не ограниченный единоборствами, завершится финалом большого любительского турнира по нардам, которые два года назад Министерство спорта РФ признало официальным видом спорта в России. Не в первый раз за доску сядет и Джефф Монсон, получивший российское гражданство. Он собирается провести любительскую партию с финалистом турнира.