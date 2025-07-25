Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»

Если это и будет выглядеть легко, то только потому, что мы хорошо подготовились, а Джек действовал именно так, как мы ожидали. Но это не проходной бой, уж поверьте. Это большой вызов. Мы уважаем Джека и его команду за то, что они делают", — сказал тренер Хавьер Мендес.