Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»

"Я полностью согласен с Хабибом. Думаю, это испытание будет для нас самым трудным. На мне и Хабибе лежит огромная ответственность. Ислам должен быть в идеальной форме, чтобы сделать то, на что мы все рассчитываем. Речь, конечно, о победе. Но это не будет просто.
Если это и будет выглядеть легко, то только потому, что мы хорошо подготовились, а Джек действовал именно так, как мы ожидали. Но это не проходной бой, уж поверьте. Это большой вызов. Мы уважаем Джека и его команду за то, что они делают", — сказал тренер Хавьер Мендес.
Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его».
Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке.