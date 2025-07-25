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Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Джек Делла Маддалена станет самым сложным соперником в карьере Ислама Махачева.

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Источник: Спортс"

"Я полностью согласен с Хабибом. Думаю, это испытание будет для нас самым трудным. На мне и Хабибе лежит огромная ответственность. Ислам должен быть в идеальной форме, чтобы сделать то, на что мы все рассчитываем. Речь, конечно, о победе. Но это не будет просто.

Если это и будет выглядеть легко, то только потому, что мы хорошо подготовились, а Джек действовал именно так, как мы ожидали. Но это не проходной бой, уж поверьте. Это большой вызов. Мы уважаем Джека и его команду за то, что они делают", — сказал тренер Хавьер Мендес.

Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его».

Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке.