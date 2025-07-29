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Российский боец UFC рассказал об общении с Роналду

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал об общении с португальским футболистом Криштиану Роналду. Его слова передает «Матч ТВ».

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Источник: Кадр из трансляции

Магомедов назвал Роналду большой легендой. «Еще с 2002 года за него болею. Сам занимался футболом, моя карьера началась с футбола. Неудавшийся футболист стал бойцом», — отметил он.

Ранее Магомедов вспомнил, какой совет ему дал футболист после его первого поражения в карьере и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Роналду сказал мне, чтобы я не вешал нос и продолжал идти. Чтобы я вернулся на победную тропу», — поделился он.

Россиянин провел 17 поединков в MMA, проиграв лишь однажды. 1 февраля 2025-го Магомедов уступил Майклу Пэйджу единогласным решением судей.

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