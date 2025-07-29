Российский боец UFC рассказал об общении с Роналду

Ранее Магомедов вспомнил, какой совет ему дал футболист после его первого поражения в карьере и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Роналду сказал мне, чтобы я не вешал нос и продолжал идти. Чтобы я вернулся на победную тропу», — поделился он.