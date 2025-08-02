Хабиб — после победы Хайбулаева в финале Гран-при PFL: «Легенда этого спорта. Очень им горжусь»

«Честно говоря, я очень им горжусь. Мы тренировались вместе 18 лет, с самого детства. Он был учеником моего отца, вместе много всего пережили. У нас позади тысячи раундов в клетке. Он непобежденный двукратный чемпион PFL. Думаю, он уже легенда этого спорта. Я очень счастлив», — сказал Хабиб Нурмагомедов после победы Мовлида Хайбулаева в финале Гран-при PFL в полулегком весе.