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Хабиб — после победы Хайбулаева в финале Гран-при PFL: «Легенда этого спорта. Очень им горжусь»

"Честно говоря, я очень им горжусь. Мы тренировались вместе 18 лет, с самого детства. Он был учеником моего отца, вместе много всего пережили. У нас позади тысячи раундов в клетке. Он непобежденный двукратный чемпион PFL.

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Источник: Спортс"

«Честно говоря, я очень им горжусь. Мы тренировались вместе 18 лет, с самого детства. Он был учеником моего отца, вместе много всего пережили. У нас позади тысячи раундов в клетке. Он непобежденный двукратный чемпион PFL. Думаю, он уже легенда этого спорта. Я очень счастлив», — сказал Хабиб Нурмагомедов после победы Мовлида Хайбулаева в финале Гран-при PFL в полулегком весе.

Хайбулаев задушил в финальном поединке перуанца Хесуса Пинедо.

Хайбулаев — после победы в финале Гран-при PFL: «Я одолел трех чемпионов, вы должны признать меня лучшим бойцом. Я из команды Хабиба. Мы слабее не становимся».

PFL World Tournament 8: Джин победил Сторли, Хайбулаев задушил Пинедо и другие бои.