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Хабиб — о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»

«Аллах всегда дает шанс вернуться. Не имеет значения, насколько ты плохой. Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность».

Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре.