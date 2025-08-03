Хабиб — о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»

«Аллах всегда дает шанс вернуться. Не имеет значения, насколько ты плохой. Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам», — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.