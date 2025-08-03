Фергюсон — о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко»

Хабиб — о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам».
Тони Фергюсон: «Я бы подрался с Хабибом в Белом доме».
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