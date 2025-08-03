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Фергюсон — о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко»

«За последние четыре года в MMA, когда Конор и Хабиб были активны, никто из них не хотел со мной драться. Потому что эти парни — ссыкло», — сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Хабиб — о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам».

Тони Фергюсон: «Я бы подрался с Хабибом в Белом доме».

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