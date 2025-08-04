Хабиб — о поединке с Конором: «Он перешел черту — за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей — это край»

"Большинство своих соперников я побеждал физически, но Конора я одолел еще и ментально. Я очень опасный парень, когда использую свою ментальную часть. И очень серьезный соперник, когда задействую обе стороны. Макгрегор хотел взять меня ментально, но он недооценил меня.