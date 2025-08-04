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Хабиб — о поединке с Конором: «Он перешел черту — за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей — это край»

"Большинство своих соперников я побеждал физически, но Конора я одолел еще и ментально. Я очень опасный парень, когда использую свою ментальную часть. И очень серьезный соперник, когда задействую обе стороны.

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"Большинство своих соперников я побеждал физически, но Конора я одолел еще и ментально. Я очень опасный парень, когда использую свою ментальную часть. И очень серьезный соперник, когда задействую обе стороны. Макгрегор хотел взять меня ментально, но он недооценил меня.

Я не силен в английском, но владею языком тела. Он перешел черту — за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей — это край", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб дрался с Конором в октябре 2018-го за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Фергюсон — о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко».

Хабиб — о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам».