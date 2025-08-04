Хабиб — о поединке с Конором: «За него болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это»

Каждый раз, когда я встречался с ирландцами, они говорили мне: «Нам не нравится Конор. Мы болели за тебя». Может быть, они лицемерили, находясь передо мной. Но все равно они очень хорошие люди. За Макгрегора болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.