Бывший чемпион АСА оценил шансы Махачева на титул UFC

Спортсмен заявил, что класс Махачева выше, однако россиянин сменил весовую категорию. «Он крупный парень, но габариты выделялись в легком весе, тут все может оказаться по-другому. Интересно, как Маддалена будет справляться с прессингом Ислама», — поделился мнением он.