Лобов — о конфликте с Хабибом: «Я растерялся. С ним был Тухугов — родственник Рамзана Кадырова. У меня был ступор»

Можно было бы поговорить с Хабибом, решить этот вопрос. А потом пожать руки, не всю же жизнь с этим ходить, таскать у себя под сердцем обиды эти. Надо поговорить, почему так, почему толпой, почему показывали потом, что я отказываюсь от своих слов — такого не было. Я ему просто повторял: «Хабиб, я же тебе сказал это не просто так, а в ответ на твои слова, на твое обзывание Конора». А он постоянно повторял тот вопрос.