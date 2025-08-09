Лобов — о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике — его любила вся страна»

«Видел ли хоть одного ирландца, который болел за Хабиба? Нет, если честно, такого точно не было. Тем более Конор тогда был на пике, его вся Ирландия поддерживала и любила. Вот в последние годы у него репутация пострадала, у него стало намного меньше поддержки на родине. Если бы сейчас этот бой состоялся, может быть, тогда действительно многие бы поддержали Хабиба. Но не тогда», — сказал боец MMA Артем Лобов.