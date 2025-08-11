Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»

А в 2025 году Махачева считают лучшим бойцом планеты. Нужно верить в себя, не забывать про дисциплину и тренироваться каждый день", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов (18−1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
Хабиб анонсировал возвращение Умара Нурмагомедова: «Главный бой вечера, пять раундов».
Ян — об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не положил, не дал ничего».