Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»

"Кто способен стать следующим лидером рейтинга P4P? Искренне верю, что Умар может сделать это. Сейчас ему нужно справиться с поражением, но в 2015 году Ислам Махачев был в такой же ситуации.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

А в 2025 году Махачева считают лучшим бойцом планеты. Нужно верить в себя, не забывать про дисциплину и тренироваться каждый день", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов (18−1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

Хабиб анонсировал возвращение Умара Нурмагомедова: «Главный бой вечера, пять раундов».

Ян — об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не положил, не дал ничего».

