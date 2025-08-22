Ричмонд
Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба — очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»

В прошлом сезоне 23-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он набрал 56 (24+32) очков за 87 игр с учетом плей-офф при полезности «плюс 28».

— Мы уже немного говорили о ментальности. Читали ли вы книги, которые помогли обрести уверенность?

— Да, читал книгу отца Хабиба Нурмагомедова. Очень полезная и мотивирующая. Она дала многое для моего спортивного воспитания. В спортивной школе еще советовали книгу «Как стать чемпионом», тоже была полезна.

— А вообще читаете регулярно?

— Не могу сказать, что регулярно читаю. Больше развиваюсь через видео: смотрю хайлайты, свои смены, где можно было сыграть лучше. Стараюсь анализировать и учиться на этом, — сказал Максим Березкин.

