Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба — очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»

— Мы уже немного говорили о ментальности. Читали ли вы книги, которые помогли обрести уверенность?
— Да, читал книгу отца Хабиба Нурмагомедова. Очень полезная и мотивирующая. Она дала многое для моего спортивного воспитания. В спортивной школе еще советовали книгу «Как стать чемпионом», тоже была полезна.
— А вообще читаете регулярно?
— Не могу сказать, что регулярно читаю. Больше развиваюсь через видео: смотрю хайлайты, свои смены, где можно было сыграть лучше. Стараюсь анализировать и учиться на этом, — сказал Максим Березкин.
Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в “Локомотиве” на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок».