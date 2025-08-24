Ричмонд
Мексиканский боец ММА сравнил с фильмом «Форсаж» дорожное движение в Дагестане

Браян Зурхер на данный момент находится в Дагестане, где проходит сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мексиканский боец смешанных единоборств (ММА) Браян Зурхер сравнил дорожное движение в Дагестане с фильмом «Форсаж». Об этом он рассказал ТАСС.

Зурхер на данный момент находится в Дагестане, где проходит сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Дорожное движение здесь, как в фильме “Форсаж”, — сказал Зурхер. — Все водят, как Доминик Торетто (персонаж фильма — прим. ТАСС). За рулем я не был, я здесь только на пассажирском сидении. Но движение здесь, конечно, достаточно крутое».

Зурхеру 29 лет. На его счету девять побед и ни одного поражения в ММА. Ранее он выступал в лиге PFL.