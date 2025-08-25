Хабиб — о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»

Еще момент. Бывают такие спортсмены, которые не сдаются. Яквинта ни в одном бою не сдался, если я не ошибаюсь. Иногда ты душишь человека до конца, а он до предела терпит, и если ты его не задушишь, то потратишь много сил. Придется с обесточенным баком драться. В поединке за пояс не хочется рисковать", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.