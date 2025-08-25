Хабиб — о Маддалене: «После победы над Эмеевым я понял, что Джек — реальная угроза в полусреднем весе»

"Мы не можем сразу все карты раскрывать, потому что соперники тоже слушают. Я давно слежу за Маддаленой. Он очень интересный боец. Но есть один минус — его очень мало знает людей. Особенно у нас, потому что он ни с кем не дрался из бойцов постсоветского пространства. Единственный бой у него был с Рамазаном Эмеевым. После этого поединка я понял, что он реальная угроза в полусреднем весе.