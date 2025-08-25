Хабиб — о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»

Иэна Гэрри я не считаю грозным соперником.
Вероятность боя с Белалом? Я был против этого.
Шавкат доказал своими боями, что он реальная угроза в 77 кг. Шон Брэди — не вижу Стилистически слишком удобный. Ислам перебьет его в стойке, а бороться он не сможет, у Махачева в ноге останется. Американская школа борьбы… Они не умеют разбаривать ногу, а если он пройдет, то там и останется. Не вижу в Брэди грозного соперника.
Остаются Шавкат, Белал и Маддалена", — считает экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.
Ожидается, что поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены состоится до конца 2025-го.
Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер — 8, Конор — 7, Топурия — 10. Гэрри? Кто это?».
Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность».