Хабиб — о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»

"Соперники Махачева в полусреднем весе, кроме Маддалены. Вижу Шавката Рахмонова. Он вызывает уважение и опасение. Белал Мухаммад.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Иэна Гэрри я не считаю грозным соперником.

Вероятность боя с Белалом? Я был против этого.

Шавкат доказал своими боями, что он реальная угроза в 77 кг. Шон Брэди — не вижу Стилистически слишком удобный. Ислам перебьет его в стойке, а бороться он не сможет, у Махачева в ноге останется. Американская школа борьбы… Они не умеют разбаривать ногу, а если он пройдет, то там и останется. Не вижу в Брэди грозного соперника.

Остаются Шавкат, Белал и Маддалена", — считает экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов.

Ожидается, что поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены состоится до конца 2025-го.

