Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»

Ранее Петр Ян заявил, что Умара Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не дал ничего».

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Умар проиграл Мерабу по раундам 2−3, хотя многие говорили, что он победил чемпиона. Умар и Усман — чемпионы. Не надо давить на них из-за фамилии. Хабиб не выходит за них в клетку — они дерутся сами», — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Умар — о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра — а со мной провел конкурентный бой».

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше