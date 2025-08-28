Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»

«Умар проиграл Мерабу по раундам 2−3, хотя многие говорили, что он победил чемпиона. Умар и Усман — чемпионы. Не надо давить на них из-за фамилии. Хабиб не выходит за них в клетку — они дерутся сами», — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Умар — о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра — а со мной провел конкурентный бой».
