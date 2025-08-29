В UFC анонсировали поединок Умара Нурмагомедова

Последний раз россиянин выходил в октагон в январе этого года на турнире UFC 311. В титульном поединке против действующего чемпиона легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили Нурмагомедов потерпел поражение единогласным решением судей. В этой же схватке он травмировал руку, в итоге после боя ему потребовалась операция. Из-за этого российский боец вынужден был на длительное время выбить.