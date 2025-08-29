В UFC анонсировали поединок Умара Нурмагомедова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединок российского бойца Умара Нурмагомедова, занимающего вторую строчку рейтинга лиги в легчайшем весе, против 8-го номера Марио Баутисты.
Как ранее сообщал Нурмагомедов, он выступит на турнире UFC 321 в Абу-Даби 25 октября.
Последний раз россиянин выходил в октагон в январе этого года на турнире UFC 311. В титульном поединке против действующего чемпиона легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили Нурмагомедов потерпел поражение единогласным решением судей. В этой же схватке он травмировал руку, в итоге после боя ему потребовалась операция. Из-за этого российский боец вынужден был на длительное время выбить.
На счету Умара Нурмагомедова 18 побед и одно поражение.
Марио Баутиста последний бой провел в июне на турнире UFC 316 против Патчи Микса и одержал победу единогласным судейским решением. В активе американца 16 побед и 2 поражения.