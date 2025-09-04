Конор Макгрегор выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал своих сторонников добиться включения его кандидатуры в бюллетень на выборах президента Ирландии, которые пройдут в ноябре. Макгрегор опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение, записанное у здания правительства в Дублине.
«Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — заявил Макгрегор.
Илон Маск поделился постом Макгрегора в соцсети Х и сопроводил его флагами Ирландии.
Макгрегор говорил о планах побороться за пост президента еще в марте.
На прошлой неделе он заявлял, что уже «обеспечил» себе участие в выборах, отмечает The Irish Times. При этом фамилия Макгрегора не фигурировала ни в одном списке кандидатов, которые связывались с местными советами, пытаясь добиться их поддержки.
Для включения в бюллетень Макгрегору нужна поддержка 20 членов парламента или четырех местных или окружных советов.
Макгрегору 37 лет, свой последний бой он провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Ирландец ранее много раз говорил, что планирует вернуться в октагон, но этого до сих пор не произошло.
Выборы пройдут 24 октября, выдвижение кандидатов — до 24 сентября. Президент избирается на семилетний срок и может занимать пост не более двух раз. Должность президента Ирландии во многом церемониальная, но в его полномочия входит назначение премьер-министра, министра и судей, а также подписание законопроектов.