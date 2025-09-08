Джо Роган: «Тибау — единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»

Хабиб Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей в июле-2012.
Хабиб — об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него».
«Глейсон Тибау — единственный парень, который должен был победить Хабиба. В идеальном рекорде Хабиба есть звездочка, и это бой с Тибау, который был очень близким. Мне казалось, что Хабиб тогда проиграл», — сказал комментатор UFC Джо Роган.
