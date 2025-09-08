Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джо Роган: «Тибау — единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»

«Глейсон Тибау — единственный парень, который должен был победить Хабиба. В идеальном рекорде Хабиба есть звездочка, и это бой с Тибау, который был очень близким. Мне казалось, что Хабиб тогда проиграл», — сказал комментатор UFC Джо Роган.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Хабиб Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей в июле-2012.

Хабиб — об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него».