Джо Роган: «Тибау — единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»

«Глейсон Тибау — единственный парень, который должен был победить Хабиба. В идеальном рекорде Хабиба есть звездочка, и это бой с Тибау, который был очень близким. Мне казалось, что Хабиб тогда проиграл», — сказал комментатор UFC Джо Роган.