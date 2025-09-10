Ричмонд
ТАСС: суд удовлетворил ходатайство об УДО бойца Ивана Емельяненко

Спортсмен был осужден на 1,5 года после того, как он принял участие в потасовке.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Отпустили по УДО», — сказали в правоохранительных органах.

В суде также подтвердили ТАСС, что ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывает наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.