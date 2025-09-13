Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»

«Усман и Илия должны подраться. Только так можно узнать, кто из них круче. Люди могут говорить все что угодно, но лично я считаю, что Усман — более разносторонний боец. На мой взгляд он лучше», — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Усман Нурмагомедов — чемпион PFL в легком весе. На его счету 19 побед (14 досрочных) в MMA. Один бой признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Нурмагомедова.

3 октября он проведет реванш против Пола Хьюза.

Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей».

Уайт — о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет».

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше