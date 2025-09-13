Хабиб — об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»

Усман Нурмагомедов — чемпион PFL в легком весе. На его счету 19 побед (14 досрочных) в MMA. Один бой признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Нурмагомедова.
3 октября он проведет реванш против Пола Хьюза.
Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей».
Уайт — о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет».
