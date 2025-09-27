«Эта работа эмоционально истощает». Хабиб признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом

Когда мы заканчиваем этот цикл, я чувствую себя таким опустошенным. После таких история мне нужна неделя или две на восстановление. Я говорю про эмоциональный аспект", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
