Марк Дакаскос: «Смотрел с детьми бой Хабиба и Конора — это было очень интересно. Мы все поклонники Нурмагомедова»

"Смотрю ли профессиональные бои? Немного. Сыновья смотрят все — и рассказывают мне все, что я пропустил. Я олдскульный, так что не смотрел уже давно. Но, конечно, все смотрели бой Хабиба и Конора — это было очень интересно.

«Смотрю ли профессиональные бои? Немного. Сыновья смотрят все — и рассказывают мне все, что я пропустил. Я олдскульный, так что не смотрел уже давно. Но, конечно, все смотрели бой Хабиба и Конора — это было очень интересно. Мы все поклонники Хабиба. Мои сыновья занимаются джиу-джитсу и борьбой», — сказал актер и каскадер Марк Дакаскос в интервью Спортсу«» на III Международном буддийском форуме в Элисте.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в поединке, состоявшемся в октябре 2018-го.

