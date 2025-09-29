Марк Дакаскос: «Смотрел с детьми бой Хабиба и Конора — это было очень интересно. Мы все поклонники Нурмагомедова»

«Смотрю ли профессиональные бои? Немного. Сыновья смотрят все — и рассказывают мне все, что я пропустил. Я олдскульный, так что не смотрел уже давно. Но, конечно, все смотрели бой Хабиба и Конора — это было очень интересно. Мы все поклонники Хабиба. Мои сыновья занимаются джиу-джитсу и борьбой», — сказал актер и каскадер Марк Дакаскос в интервью Спортсу«» на III Международном буддийском форуме в Элисте.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в поединке, состоявшемся в октябре 2018-го.
«Мы все поклонники Хабиба. Мои сыновья занимаются джиу-джитсу и борьбой». Марк Дакаскос — о молодости в 60 и боях.
Марк Дакаскос — о режиме: «Начинаю день с холодного душа. Температура 3−4 градуса, ежедневно по 10 минут».